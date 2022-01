In diesem Monat ergänzte die Geschichte zweier Geschwister, die in aller Herrgottsfrühe den Ministranten Dienst in der Pfarrkirche Röhrenbach antreten das „Röhrenbacher Lesebuch“. Es ist bereits die sechste Geschichte, die die Kinder farbenfroh und mit viel Kreativität illustrierten. Bis zum Ende des Schuljahres soll ein bunter Reigen an Geschichten das Buch füllen.