Musikmittelschule Eggenburg: Der etwas andere „Tag der offenen Tür“

EGGENBURG. Aufgrund der zurzeit geltenden Covid-19-Maßnahmen durfte die Musikmittelschule Eggenburg im heurigen Schuljahr 2021/22 den für Dezember geplanten „Tag der offenen Tür“ nicht durchführen. Darum öffnete die Direktorin Judith Grafinger kurz entschlossen die Tore der Eggenburger Schwerpunktschule für BesucherInnen auf andere Art und Weise: Interessierte SchülerInnen der umliegenden Volksschulen und deren Eltern wurden am Abend des 16. Dezember erstmals zu einem digitalen „Tag der offenen Tür“ geladen. Per Zoom – einer Kommunikationsplattform für Videokonferenzen – konnten sie live und interaktiv an einem virtuellen Rundgang durch die Musikmittelschule teilnehmen und sich dabei ein Bild von den Räumlichkeiten und den Schwerpunkten der Bildungseinrichtung machen (Musik, MINT, Robotik und Sport).

"Der etwas andere „Tag der offenen Tür“ fand großen Anklang, und die vielen BesucherInnen an jenem Abend zeugen davon, dass die voranschreitende Digitalisierung nicht zuletzt im Bildungsbereich einen positiven Aspekt der Corona-Krise darstellt. Und genau das ist eine Chance, die wir nutzen sollten", so Vertreter der Musikmittelschule Eggenburg.

Natürlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit, dass einzelne Familien gegen telefonische Voranmeldung von der Direktorin persönlich durch die Schule geführt werden. Selbstverständlich sind dabei die zum Zeitpunkt der „Guided Tour“ gültigen Covid-Bestimmungen zu beachten.

Musikmittelschule Eggenburg, Mozartstraße 10, 3730 Eggenburg, Tel. 02984/2644, nms.eggenburg@noeschule.at