Neu: Getränkeautomat in der Raabserstraße

HORN. Zwei Jungunternehmer, Ludwig Kierberger und Benjamin Höss, setzten ihre neue Idee auf der Raabserstraße 5 um. Statt Chips oder Müsliriegel stecken die zwei jungen Männer gekühlte Getränke in den neuen Selbstbedienungsautomaten. Rund um die Uhr geöffnet. Red Bull, Cola, Mineral, etc. Bezahlen kann man mit Karte oder Bargeld.

Nicht nur in Zeiten von Corona eine gute Idee.