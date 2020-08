Neuer Leiter für Einkauf, Logistik und Materialwirtschaft am Landesklinikum Horn- Allentsteig bestellt

Horn – Mit 1. September 2020 wird Herr Ing. Christian Sperber zum neuen Leiter der Abteilung Einkauf/Logistik und Materialwirtschaft bestellt.Der bisherige Leiter Einkauf/Logistik und Materialwirtschaft wird sich beruflich verändern und wechselt mit 1.10.2020 in eine andere Abteilung des Hauses. Zu seinem Nachfolger wurde nach einem erfolgreichen Bewerbungsverfahren Herr Ing. Christian Sperber ernannt.

Christian Sperber ist 40 Jahre alt, wohnhaft in Nödersdorf, verheiratet und Vater von 2 Kindern. Er schloss seine Ausbildung an der Höheren Technischen Bundeslehranstalt Hollabrunn – Ausbildungszweig Maschineningenieurswesen 1999 ab. Danach war er in den verschiedensten Firmen im Bereich Qualitätsmanagement, Projektmanagement, Einkauf, Kundenbetreuung und auch als Assistent der Geschäftsführung tätig. Er absolvierte zahlreiche Aus- und Weiterbildungen im Bereich Qualitäts- und Projektmanagement. Zuletzt war er als Leiter Einkauf und Logistik bei einer Weinviertler Firma tätig.

Mag. Franz Huber: “Es freut mich ganz besonders Herrn Ing. Christian Sperber in unserem Team begrüßen zu dürfen und wir wünschen ihm für diese neue Aufgabe alles Gute.“