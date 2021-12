Nur mehr 36% der österr. Bevölkerung sehen WEIHNACHTEN als RELIGIÖSES FEST

"Ich habe mir als Sozialwissenschaftler und christlich-geprägter Politiker die Aufgabe gestellt, einige repräsentative Untersuchungs-Daten von sozialwissenschaftlichen Instituten zu analysieren und zu vergleichen, wie die ENTWICKLUNG des DENKENs und des Verhaltens der österreichischen Bevölkerung zu wesentlichen Fragen des Christentums sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat.

Dabei konzentrierte ich mich diese Mal auf das WEIHNACHTSFEST:

Das nüchterne ERGEBNIS zeigt , dass in diesen letzten Jahren nur mehr

36% der österreichischen Bevölkerung WEIHNACHTEN als RELIGIÖSES FEST sehen , aber die Mehrheit-nämlich genau 52%- eher als BRAUCHTUM“ !

Diese genauen repräsentativen Untersuchungsergebnisse zeigen im EINZELNEN folgendes BILD:

„Seit dem Jahre 1987 hat sich die Betrachtungsweise der österreichischen Bevölkerung bezüglich des Weihnachtsfestes gravierend verändert; wichtig sind ja bei derartigen Analysen-wie man ja aus Erfahrung weiß- längere Zeiträume:

° Haben also noch vor rund 30 Jahren 50% aller Österreicher Weihnachten "in erster Linie als religiöses Fest" gesehen, so sind es derzeit eben nur mehr 36% und das graduell abnehmend (in manchen Umfragen noch weniger !).

° Hingegen ist in demselben Zeitraum die Zahl jener, die Weihnachten "eher als Brauchtum" betrachten von 43% auf 52% gestiegen.

° Die übrigen Personen haben dazu keine Meinung geäußert.

Ich sehe die Erklärung dafür in der abnehmenden Bindung zu den jeweiligen christlichen Kirchen auch in der zunehmenden Zahl jener, die gar keiner oder wenn ja, dann einer nicht-christlichen Religion anhängen und in einer gigantischen Kommerzialisierung des Weihnachtsfests, die nur mehr den Aspekt des gegenseitigen Kaufens und Schenkens in den Mittelpunkt stellt."

Prof. Dr. Josef Höchtl, eh. Abgeordneter zum Nationalrat,

Präsident der „Österreichischen Gesellschaft für Völkerverständigung wünscht allen FROHE FESTTAGE!