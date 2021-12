Ordinationen voll: Viele Menschen beim Arzt

BEZIRK. Egal ob Facharzt oder Praktischer Arzt - die Ordinationen sind extrem voll. Warum? Wir haben mit einer Medizinerin gesprochen.

Ein Erklärungsversuch der Allgemeinmedizinerin Andjela Erstic ist, dass die Gesundheit der Menschen, jenseits von Covid, wieder in den Vordergrund gerückt ist. "Weil es durch Corona für die Menschen in den letzten zwei Jahren schwieriger war zum Arzt zu gehen bzw. wollte man nicht unbedingt unter Menschenmassen im Wartezimmer sein. Dadurch, dass sich ein großer Teil schon dreimal hat impfen lassen, kümmert man sich wieder vermehrt um Arztbesuche, die Monate davor war man etwas zurückhaltend."

Ihr ist das so wichtig, dass sie sich trotz der vielen Patienten für jeden genug Zeit nimmt, um "normale" Untersuchungen vorzunehmen, damit nichts "durchrutscht", was man früher erkennen könnte - Blutuntersuchungen sind Erstic wichtig.

Sie als Allgemeinmedizinerin habe sich bewusst darauf eingestellt, auch bei so vielen Patienten genug Zeit für den einzelnen zu haben, nur das könne man verantworten.

Früher ist sie täglich nach Wien gefahren, jetzt hat sie sich eine Wohnung in Brunn genommen, damit sie nicht mehr hin- und herfahren muss, weil die Ordinationszeiten so lange dauern, weil so lange Patienten da sind - nach der Ordination gibt es auch noch die Hausbesuche.