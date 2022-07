Bewertet wurden etwa die Pflege- und Ärzteteams, die Servicequalität sowie die Qualität der Information

HORN. Die Ergebnisse der Patientenbefragung 2021 in den NÖ Landes- und Universitätskliniken brachte wieder Bestnoten für die Landeskliniken Horn und Allentsteig

Das Landesklinikum Horn erhielt in folgenden Kategorien eine Auszeichnung:

• Gesamt das 3. best-bewertete Landesklinikum über 300 Betten

• Augenheilkunde als best-bewertete Augenstation und beste Augenstation in einem Akut-Haus

• Chirurgie 1 als best-bewertete Station über 300 Betten

• Geburtshilfe als best-bewertete Geburten-Station über 300 Betten

Das Landesklinikum Allentsteig erhielt in folgenden Kategorien eine Auszeichnung:

• Rote Station – gesamt die 3. best-bewertete Station Sonder-KH

• gesamtes Klinikum für bester Rücklauf und die best-bewertete Sonder-Krankenanstalt

Mit der Urkundenverleihung in St. Pölten wurde den Vertreterinnen und Vertreten der ausgezeichneten Stationen Anerkennung und Dank durch den zuständigen Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf und den Direktor der NÖ Landesgesundheitsagentur Markus Klamminger zum Ausdruck gebracht.

Bewertet wurden etwa die Pflege- und Ärzteteams, die Servicequalität sowie die Qualität der Information. „Wir freuen uns sehr, dass die Patientinnen und Patienten im Rahmen der Umfrage eine sehr gute Bewertung für die großartigen Leistungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgegeben haben. Denn gerade in den letzten zwei Jahren war unser Personal mehr denn je gefordert und dafür gebührt ihnen unser größter Dank und Respekt“, so Markus Klamminger, Direktor für Medizin und Pflege in der NÖ Landesgesundheitsagentur.