Pflege: Steuern auf gewaltige Krise zu (mit Umfrage)

Ärzte schlagen Alarm. Das Gesundheitssystem droht in naher Zukunft zu kollabieren.

BEZIRK. In allen Bereichen der Gesundheitsberufe besteht ein Mangel. Das bedeutet, dass die Nachfrage nach qualifizierter Pflege und Betreuung steigen wird. Gleichzeitig sinkt der Anteil jüngerer Menschen, die in den Beruf einsteigen.

"Dieses Problem des erhöhten Pflegebedarfs ist in der Bevölkerung angekommen und uns seit längerem bewusst. Weniger verbreitet und bekannt ist, dass dieses Phänomen sehr bald auch uns vertraute Gesundheitseinrichtungen, wie Krankenhäuser und Ordinationen, betreffen wird", sagt Gerald Oppeck, Facharzt für Innere Medizin und Bezirksärztevertreter.

Mit der Novelle zum Gesundheits- und Krankenpflegegesetz änderten sich ab 1. September 2016 die Ausbildung und medizinischen Kompetenzen für die Pflegeberufe. Besonders gravierend wird dies in naher Zukunft im Bereich der Diplomierten Kranken- und Pflegeberufe.

Letzter Jahrgang

Die Ausbildung von Diplomierten Krankenschwestern und Krankenpflegern läuft 2024 aus. In der Krankenpflegeschule in Horn hat der letzte Jahrgang seine Ausbildung für diplomierte Pflegekräfte begonnen. Ersetzt wurde diese Ausbildung durch das Bachelorstudium für Gesundheits- und Krankenpfleger/innen. Unterstützende Tätigkeiten im Pflegebereich haben die neu geschaffenen Berufsgruppen der Pflegeassistenz mit einer einjährigen Ausbildung und der Pflegefachassistenz mit einer zweijährigen Ausbildung. Es ist zu erwarten und derzeit Tatsache, dass die Ausbildung an den Fachhochschulen den Bedarf an qualifizierten Fachkräften nicht abdeckt.

Es ist fünf nach 12

"Durch die so entstehende Lücke werden Tätigkeitsbereiche, die bisher den diplomierten Pflegefachkräften vorbehalten waren, nicht mehr abgedeckt." Bereits jetzt fehlen nicht nur im Universitätsklinikum in St. Pölten diplomierte Pflegekräfte, sondern auch in allen anderen Krankenanstalten bzw. Kliniken.

Ordinationszeiten reduziert

Es gibt bereits Ordinationen in Niederösterreich, die ihre Untersuchungsfrequenz eben aus diesem Grund dramatisch reduzieren mussten. "Wir müssen damit rechnen, dass wir sehr bald spezialisierte Untersuchungen, die auch der Vorsorge dienen, in naher Zukunft nicht in dem Umfang anbieten können, wie dies nötig wäre. Anders gesagt, Erkrankungen werden nicht rechtzeitig erkannt, da uns eine Berufsgruppe wegbricht, deren Bedeutung wir spätestens jetzt schätzen müssen. Die Gefahr, dass dies zu einem Flächenbrand führt und nicht bloß einzelne Stellen - wie derzeit - betrifft, ist unmittelbar gegeben und wir müssen unmittelbar und nicht morgen handeln", so Oppek.

Anreize schaffen

"Es benötigt wertschätzende Anreize und finanzielle Mittel, um dieser Entwicklung entgegenzutreten. Eine erste Entschärfung dieser Situation könnte eine Kompetenzerweiterung in den jeweiligen Teilbereichen durch gesetzlich verankerte Weiterbildungen, von Pflegefachassistenzen und Ordinationsassistenzen geben. Es könnten so Lücken rasch geschlossen werden und das Gesundheitssystem könnte flexibler auf drohende Versorgungseinbrüche, in gesundheitsstrategisch wichtigen Eckpfeilern, reagieren. In diesem Sinn soll dies auch ein Appell an unsere jungen Mitbürger sein, vielleicht im Gesundheitsbereich ihre berufliche Karriere zu finden."

