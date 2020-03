Poly-Schüler übernehmen OBI-Markt in Horn

Einen Tag lang durften die SchülerInnen im Markt mitarbeiten

Der OBI Markt in Horn stand am 20.2.2020 ganz im Zeichen der PTS Horn. Die SchülerInnen des Fachbereichs Handel/Büro „übernahmen“ den Markt für einen Tag.

Die 16 Jugendlichen bereiteten sich zuvor intensiv auf den Tag vor. Marktleiter Manfred Wazlawik besuchte die SchülerInnen zweimal im Unterricht um sie in Sachen Kundengespräche und Warenpräsentation zu schulen. An einem zusätzlichen Vorbereitungstag wählten die 14- bis 15-Jährigen im Markt Produkte aus, die sie zu Aktionspreisen an selbst gestalteten Verkaufsständen anbieten konnten.

Am Verkaufstag selbst durften zwei Schülerinnen den Job der Marktleitung übernehmen – sie organisierten alle Abläufe und beaufsichtigten die Verkaufsstände.

Ein großer Dank gilt Manfred Wazlawik und seinem Team – die Fachleute vom OBI-Markt in Horn haben viel Zeit und Aufwand in diese Aktion investiert, von der unsere SchülerInnen sehr profitiert haben.

Foto 2: Verkaufsstand – v.l.n.r. – vorne: Yvonne Herzog, Katharina Josl, Isabella Schadn, Kirsten Fichtner, Katharina Eder.

hinten: Direktor PTS Horn Christoph Meinhard, Fachbereichsleiter Handel/Büro PTS Horn Thomas Lederer, OBI Horn Marktleiter Manfred Wazlawik, OBI Vertriebsleiter Andreas Kramer