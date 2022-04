Dieser OPEL RECORD ist ein SCHEUNENFUND und wird am Karsamstag, 16.04.2022, beim 4. Oldtimer Teilemarkt in Stoitzendorf verkauft. Der Erlös geht zur Gänze an die FF Stoitzendorf.

Nach Angaben der Spenderin sind außer der hinteren Scheibe alle Teile vorhanden.

(16.04.2022, Beginn ist 6.00 Uhr hinter dem Feuerwehrhaus.)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, sei es als Aussteller oder Gast.

Ihre Freiwillige Feuerwehr Stoitzendorf