Spende der Volkspartei Eggenburg Team Georg Gilli: Kinderspielgerät

Die Volkspartei Eggenburg Team Georg Gilli machte ihr Versprechen wahr und spendete die Einnahmen der letzten Glühweinstände im Wert von 5000 Euro an das Freibad Eggenburg in Form eines neuen Kinderspielgeräts. "Dieses Spiel soll signalisieren, dass unser Freibad noch kinderfreundlicher werden soll", so Stefan Jungwirth, Stadtrat für öffentliche Einrichtungen, Sport, Freizeit und Umwelt. Auch in den kommenden Jahren ist das Ziel, das Kinderparadies in der Sommeroase zu erweitern, damit Familien noch gemütlichere Stunden im Freibad Eggenburg genießen können. Wir wünschen viel Spaß beim Spielen und hoffen gerade unseren Kleinsten viel Spaß damit haben werden.