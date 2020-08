Es muß ein einzigartiger Abend gewesen sein!, der mich entzückte in den Himmel zu schauen, Sternschnuppen ,die Milchstraße, übersät mit Sternen den Horizont, zu sehen.

Wunderschön, dies war der 12. auf den 13. August 2020.

Es zogen auch viele,, Satelitten,, umher. (Was ist es sonst?) Denn Flugzeuge erkenne ich am Flug.

Ein für mich Grandioses Schauspiel, Anblick. Da wurde mir die Nacht zu kurz!

Mir tut es dann so weh, das ich keine tollen Fotos machen kann, für euch. Das Technische klappt nicht, oder nicht gewusst wie man solch Sternenhimmel einfängt....