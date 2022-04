Menschen wissen nicht mehr, wie sie sich den Alltag leisten sollen

Die Spritpreise gehen durch die Decke, die Inflation wird uns für 2022 mit sieben Prozent vorhergesagt, die Mieten, Betriebskosten und Lebensmittelpreise steigen. „Jetzt muss endlich der Ruf der hart arbeitenden Bevölkerung nach Unterstützung gehört werden – sowohl von der Bundes- als auch von der Landesregierung“, empört sich SPÖ-Bezirksvorsitzender LAbg. Josef Wiesinger.

Brenn- und Treibstoff, Energie, Lebensmittel, Mieten….

Während immer mehr Familien unter der Last der rasant steigenden Ausgaben für Heizen, Einkaufen, Tanken usw. stöhnen, stellt die Regierung in unzähligen Sitzungen fest, dass „man eigentlich etwas tun müsste“. Doch konkret passiert wenig bis nichts. „Dabei sind die Möglichkeiten, rasch und effektiv zu helfen vielfältig – von der Senkung der Steuern auf Treibstoff oder eine Höchstpreisbegrenzung, der Erhöhung des Heizkostenzuschusses und des Kilometergeldes gerade in Regionen, in denen es eine, Öffi-Wüste‘ gibt, bis hin zur Reduktion der Ticketpreise im öffentlichen Verkehr“, schlägt Wiesinger vor. Doch die uns Regierenden hätten tausende Ausreden, um Maßnahmen nicht umzusetzen, die in anderen Ländern längst funktionieren.

„Und dass dann auch noch unser Antrag, jenen Niederösterreicher*innen, die von der GIS befreit sind oder einen Wohnzuschuss beziehen, unbürokratisch 200 Euro zukommen zu lassen von der Landes-ÖVP als, nicht dringlich` bezeichnet und in die Ausschüsse verweisen wird, ist noch ein zusätzlicher Schlag ins Gesicht jener 60.000 NiederösterreicherInnen, die diese sofortige finanzielle Hilfe dringend benötigt hätten“, ergänzt Josef Wiesinger.

Es darf einfach nicht sein, dass Menschen in unserem Land entscheiden müssen, ob sie sich eine warme Mahlzeit leisten oder doch lieber die Heizung aufdrehen, weil sie für beides nicht mehr das Geld haben. Gleichzeitig melden Energieunternehmen wie die EVN beste Gewinne. „Daher fordern wir, dass die Dividendenausschüttungen der EVN, an der das Land NÖ beteiligt ist, direkt den Menschen zugutekommen müssen, die nicht mehr wissen, wie es finanziell bei ihnen weitergehen soll“, sagt LAbg. Wiesinger abschließend.