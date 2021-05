The Big Challenge 2021

DROSENDORF. Auch im heurigen Jahr fand an unserer Schule (NMS) der Englisch-Wettbewerb „The Big Challenge“ statt. In diesem internationalen Bewerb stellen die Kinder und Jugendlichen aus sieben verschiedenen Nationen ihr Können in der lebenden Fremdsprache Englisch unter Beweis. Von unserer Schule nahmen 37 Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb teil und erreichten in ihren jeweiligen Altersstufen überdurchschnittliche Ergebnisse - sowohl im Vergleich mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Niederösterreich als auch mit jenen aus Österreich. Besonders erwähnenswert ist an dieser Stelle die Leistung von Emilie Fritz aus der 2.Klasse, die mit 302,50 nicht nur intern die Gewinnerin ist, sondern auch den alten Schulrekord gebrochen hat. Felix Zahrl und Julia Mayerhofer – ebenfalls aus der 2.Klasse – erreichten getrennt durch 1,25 Punkte den zweiten und dritten Platz an unserer Schule.