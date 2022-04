Ein 66-jähriger Mann aus dem Bezirk Horn lenkte am 9. April 2022, gegen 23.10 Uhr, einen Pkw auf der L 41 aus Richtung Pulkau kommend in Richtung Weitersfeld durch das Gemeindegebiet von Weitersfeld. Bei Straßenkilometer 20,100 kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn in den angrenzenden Acker ab.

Dort überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und kam auf den Rädern zum Stillstand. Der 66-Jährige wurde von einem unbeteiligten Verkehrsteilnehmer aus dem Fahrzeug befreit. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch den Ersthelfer und Mitgliedern der Feuerwehr verstarb der 66-Jährige an der Unfallstelle.