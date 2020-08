Transfernews

Herzlich Willkommen LUCAS SCHOLL beim SV Horn! Mit dem 24-jährigen Mittelfeldspieler holt sich der SV Horn einen weiteren Schlüsselspieler ins Team.

Der 24-jährige Deutsche Lucas Scholl, Sohn der Bayernlegende Mehmet Scholl, wechselt von VFR Graching (Regionalliga Süd) ins Waldviertel. Der offensive Mittelfeldspieler durchlief alle Jugend- und Nachwuchsmannschaften des FC Bayern München. Für die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters bestritt Scholl 23 Ligaspiele in der Regionalliga Bayern. Im Jahr 2017 wechselte der 1,80m große Kreativspieler zu FSV Wacker Nordhausen in die Regionalliga Nord. In seinen insgesamt 54 Pflichtspielen für Wacker Nordhausen gelangen ihm 14 Tore und 16 Vorlagen. Im Jänner dieses Jahres dockte Scholl beim VFR Graching an. Aufgrund von Corona wurde die Saison jedoch nach nur einem Spiel in der Rückrunde abgebrochen.

Geschäftsführer Andreas Zinkel über die Neuerwerbung: „Lucas Scholl ist ein technisch sehr versierter Spieler, der über die Fähigkeit verfügt, in der Offensive für entscheidende Momente zu sorgen. Aufgrund seiner offenen und kommunikativen Art wird er sich sehr schnell ins unsere Mannschaft integrieren und hoffentlich eine erfolgreiche Zeit mit uns erleben.“

Wir heißen Lucas herzlich willkommen und wünschen ihm eine erfolgreiche Zeit beim SV HORN!