Treffen mit Schauspieler Johannes Krisch

Hochkarätiges Film-Kulturtreffen im Althof in Retz: Ex-Vizekanzler und Präsident des Filmarchivs Austria Wolfgang Brandstetter sen., Larissa Fuchs, aus Berlin nach Niederösterreich gezogene bekannte Schauspielerin ("Glück gehabt"), Maja und Wolfgang Brandstetter jun., Drehbuchautoren ("Meiberger", "Inselärztin") und Johannes Krisch, einer der bekanntesten und profiliertesten österreichischen Darsteller mit Hollywooderfahrung ("Revanche", Brüderlein fein", "Maria Theresia").

Thema: neue Filmproduktionen, möglichst in Niederösterreich !

Johannes Krisch und Larissa Fuchs leben in Haugsdorf.