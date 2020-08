Vertrag mit Simon Kronsteiner wurde verlängert!

Der SV Horn gibt die Vertragsverlängerung von Simon Kronsteiner bekannt. Der Horner war nach dem Achillessehnenriss von Gessl im Februar der Stammtorhüter in der Frühjahrssaison und kam in der abgelaufenen Spielzeit zu 14 Einsätzen. Außer einer halbjährigen Unterbrechung, in der Simon Kronsteiner beim Nachwuchs des SK Rapid spielte, war er ausschließlich beim SV Horn aktiv. Seit Jänner 2017 ist der 21-jährige Schlussmann ein fixer Bestandteil der Kampfmannschaft.

„Wir freuen uns, dass Simon weiterhin unserem Verein die Treue hält. Simon ist ein Spieler, der aus unserem eigenen Nachwuchs kommt und sich jetzt mit einem sehr erfahrenen Tormann den Kampf um die Nummer ,,Eins“ im Tor liefern wird“, erklärt Zinkel.