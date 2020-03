Warum HPV-Impfung für alle so wichtig ist

Die HPV-Impfung ist eine Impfung gegen spezifische Typen des Human Papillomavirus.



HORN. Was kann dieses Virus hervorrufen? "Es gibt unterschiedliche Typen. Manche rufen Genitalwarzen hervor, die unangenehm und sehr ansteckend sind - aber nie krebserregend. Dann gibt es Typen, die stärker krebserregend sind und andere, die schwächer krebserregend sind. Und die kann man mit der 9-fach Impfung, der sogenannten Gardasil-9 die es jetzt gibt, erfassen", so der Horner Gynäkologe Rudolf Wiborny.

Geimpft werden die Kinder (beide Geschlechter) in der Schule zwischen 9 und 12 Jahren - gratis. "Denn in diesem Alter braucht es nur zwei Impfungen, da das Immunsystem so sensibel ist, um wahrscheinlich eine lebenslange Immunität zu erlangen."

Es wäre günstig, die Impfung vor dem ersten Geschlechtsverkehr zu bekommen, weil die Durchseuchungsrate sehr hoch ist. Bei Frauen (bis zum 24. Lebensjahr) ist die Durchseuchungsrate bei 80 Prozent!

Mundhöhlenkrebs, Mandelkrebs, Analkrebs

Wiborny: "Mundhöhlenkrebs, Mandelkrebs, Analkrebs, überall dort wo Geschlechtsverkehr oder Sexualkontakte stattfinden, können auch Krebserkrankungen durch HPV-Viren auftreten."

Die Impfrate ist in Österreich sehr unterschiedlich. In Ostösterreich ist sie viel besser als in anderen Bundesländern. OÖ hat eine Durchimpfungsrate unter 50 % beim HPV Virus, ebenso Salzburg, in Wien und NÖ sind es zwischen 80 und 90 %. Warum das so ist: In Wien und NÖ besprechen Schulärzte die Problematik mit Eltern und Kindern, da ist die Aufklärungsrate besser.

Während in OÖ die Amtsärzte damit betraut sind; sie kommen in die Schule und fragen, wer sich impfen lassen will.