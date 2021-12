Zur Überwindung des Hasses in manchen Ländern, auch bei uns: Mahatma GANDHI bietet die Lösung/Wunsch für 2022

Gedanken zum Jahreswechsel von Prof. Dr. Josef Höchtl

Zur Überwindung des Hasses in manchen Ländern hat Mahatma GANDHI eine großartige Lösung angeboten:

LIEBE statt HASS !

Einer der schönsten LÖSUNGSVORSCHLÄGE für unendlich viele Spannungen, Krisen, Konflikte etc. in so vielen Staaten unserer Welt hat also in meinen Augen Mahatma GANDHI anzubieten:

„Wo LIEBE wächst, gedeiht LEBEN-

Wo HASS aufkommt, droht UNTERGANG.“

Diese ERKENNTNIS zeugt von WEISHEIT und ERFAHRUNG widerspiegelt und zeigt auf, dass es

immer LÖSUNGEN für ALLE HERAUSFORDERUNGEN gibt, wenn die involvierten Personen -seien es Politiker, Wirtschaftslenker, ja auch Privatpersonen es nur wollen !

Angesichts der politischen Spannungen in Österreich, die 2021 einige Höhepunkte erreicht haben und durch die Art des Hasses, wie öffentliche Auftritte ablaufen, sind viele Menschen mehr als frustriert – ich merke das in vielen Gesprächen, Mails etc.

Dazu kommen die täglichen Meldungen außerhalb Österreichs: diese KRISEN in der WELT sind für viele Menschen furchterregend - aktuelle Beispiele: Russland und die Ukraine, IRAN und die Atombombenentwicklung, Afghanistan mit dem Umsturz durch die Taliban und dadurch die schrecklichen Menschenrechtsverletzungen, Myanmar mit der neuerlichen Militärregierung, das Schreckensregime in Nordkorea, die jahrelange Katastrophe eines der ölreichsten Staaten: Venezuela, Sudan, Jemen, Naher Osten, usw.)-sowie Wirtschafts- und Sozialkrisen in vielen Teilen der Welt……zusätzlich die CORONA-PANDEMIE, Umweltkatastrophen……….all das lässt Menschen verzweifeln……

Das WICHTIGSTE ist: JEDE/R kann im Kleinen einen Beitrag zur ENTSPANNUNG leisten-führende Personen in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kultur usw. müssen ihren Part erfüllen.

Und: häufig ist nicht nur EINE/R SCHULD; deshalb nicht nach SCHULDIGEN, sondern nach LÖSUNGEN suchen.

NIEMALS AUFGEBEN ist ein MOTTO, das zählt !

Einmal MEHR AUFSTEHEN statt NIEDERFALLEN.

Das ist MEIN WUNSCH für DICH und für UNS alle ! Möge uns einiges davon im Jahre 2022 gelingen ! PROSIT !

Und GRUNDSÄTZLICH möchte ich immer wieder betonen: Ich bin unendlich DANKBAR-trotz aller Verbesserungsmöglichkeiten- in ÖSTERREICH zu leben . Und bin allen DANKBAR, die sich dafür bemühen !

Prof. Dr. Josef Höchtl, eh. Abg. z. Nationalrat,

Präsident der „Österreichischen Gesellschaft für Völkerverständigung“

Hoechtl.consulting@gmail.com