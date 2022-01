Zwei Personen aus dem Bezirk Horn bei schwerem Verkehrsunfall getötet

Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Horn lenkte am 22. Jänner 2022, gegen 19:25 Uhr, einen Pkw auf der Bundesstraße 2, von Maria Dreieichen kommend in Fahrtrichtung Horn. Er befand sich alleine im Fahrzeug und hatte den Sicherheitsgurt angelegt.

Zur gleichen Zeit lenkte ein 71-Jähriger ebenfalls aus dem Bezirk Horn einen Pkw auf der Landesstraße 8002, von Mold kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 2. Er verwendete den Sicherheitsgurt. Auf dem Beifahrersitz saß ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Horn, welcher ebenfalls den Sicherheitsgurt verwendete. Auf dem Rücksitz saßen die beiden Ehefrauen im Alter von jeweils 69 Jahren. Beide Frauen waren offensichtlich nicht angegurtet.

Der 71-Jährige reduzierte vor der Kreuzung mit der Bundesstraße 2 im Gemeindegebiet von Mold, Bezirk Horn, er hatte das Verkehrszeichen "STOP" zu beachten, die Geschwindigkeit und fuhr trotzdem ohne anzuhalten in die Kreuzung ein, welche er in gerader Richtung übersetzen wollte.

Der 23-Jährige lenkte seinen Pkw zwar nach links aus, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern und stieß mit der Fahrzeugfront gegen den Pkw des 71-Jährigen im Bereich des rechten Hinterreifens. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 71-Jährigen mehrmals um die eigene Achse gedreht und in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Pkw des 23-Jährigen kam am rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 2 entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Beide Ehefrauen im Fahrzeug des 71-Jährigen wurden vermutlich durch das Heckfenster aus dem Fahrzeug geschleudert und erlagen noch am Unfallsort ihren schweren Verletzungen.

Die beiden Lenker der Unfallsfahrzeuge wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Waldviertel Horn eingeliefert. Der 72-jährige Beifahrer wurde mit dem Notarzthubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Universitätsklinikum Krems/Donau geflogen.

An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. (Presseaussendung der Polizei Niederösterreich)