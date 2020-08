Zwischenbilanz Covid-19 Krise

In einer gemeinsamen Presskopferenz zogen Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, der Präsident des Roten Kreuz, Josef Schmoll und der Präsident des Samariterbundes Niederösterreich, Otto Pendl, am 27. August 2020 in St. Pölten eine Zwischenbilanz der COVID-19 Krise.

„Die COVID-19-Krise stellt uns aktuell vor eine noch nie da gewesene Herausforderung. Beinahe täglich müssen unsere Rettungsorganisationen mit unterschiedlichen Situationen zurechtkommen und auf besondere Umstände reagieren! Für die bis dato geleistete Arbeit möchte ich mich bei allen haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und Zivildienern bedanken!“, so Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

„Wir als Einsatzorganisationen sind in dieser Pandemie extrem gefordert“, so Samariterbund Präsident Otto Pendl. „Wir werden auch in den nächsten Monaten die Maßnahmen weiter aufrecht erhalten. Wir sind dafür, auch wenn es eine Herausforderung ist,, gut aufgestellt und ich möchte vor allem unseren Mitarbeitern, Zivildienern und Ehrenamtlichen herzlich für ihren Einsatz danken!“, so Pendl.

Insgesamt standen beim Samariterbund in Niederösterreich 161 Mitarbeiter 17.286 Stunden im Einsatz und der Samariterbund führte 14.249 Testungen durch. Insgesamt wurden 2.211 Transporte von Verdachtsfällen vom Samariterbund in Niederösterreich durchgeführt.