- Reminder -

"Dialog der Bücher - Das Gemeinsame finden"

am Sa, 12. September, 19 Uhr in Zitternberg 24, 3571 Gars am Kamp

mit BM aD Dr Karin Kneissl, Botschafter Dr Michael Breisky und NR aD Dr Georg Vetter

* inkl Büchertisch

* inkl karitatives Projekt zugunsten des seitens Dr Karin Kneissl unterstützten Projektes 'Burkina Vert' mit kleinformatigen Gemälden

* gemütlicher Ausklang bei griechischem Buffet

Webseite

Wir freuen uns auf Ihr Kommen

Georgia Kazantzidu und Matthias Laurenz Gräff

- BEACHTEN SIE BITTE DIE COVID-19 MAßREGELN MIT MUND- & NASENSCHUTZ -