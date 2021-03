Grau getigerte Katzen

Wer einen ausdauernden Spielpartner sucht, ist bei einer grauen Katze goldrichtig. Durch ihre Neugier lässt sie sich schnell zu einem Spiel animieren – und dann ist sie voll und ganz in ihrem Element. Doch Vorsicht: Graue Katzen zeigen häufig ausgeprägtes Spielverhalten.

Sie sind außerdem gerne alleine an der frischen Luft: Sie lieben es, ihr Dasein als Einzelgänger zu genießen und durch ihr Revier zu stolzieren, stets bereit für ein verrücktes Abenteuer.

Es kommt nicht selten vor, dass sich getigerte Katzen deswegen in riskante Situationen stürzen.