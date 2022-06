Die erste Runde der Löwen-Rochade des Horner Lions Club hat begonnen. Der Löwe mit den kunterbunten Handabdrücken, der das letzte Jahr über den Platz vor dem Gemeindeamt in Irnfritz-Bahnhof geziert hat, durfte ein kleines Stück weiter ziehen, nämlich nach Pernegg. Nun steht hier ein "globaler" Löwe, auf dessen Körper die Kontinente aufgemalt sind.

Den orange-schwarzen Löwen aus Pernegg findet man derzeit in Klein Meiseldorf.

Die Löwen sind los - auch in Ihrer Gemeinde.