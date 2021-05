Ob Regen oder Stürmisch, her ging es diesmal in Irnfritz ,,Würmisch,,.

Großes getummle um den Irnfritzer Teich.

Es heißt ,,warm anziehen,,

Am 29.05.2021 Fand das Fischen in Irnfritz-Messern für Kinder statt.

Gekommen sind so viele mitzuangeln wollende, sodaß manche weggeschickt wurden. Das Interesse am Fischen-Bewerb war übertroffen, und es hatt die Höchstzahl an Zulässigkeit nicht überschritten werden dürfen!