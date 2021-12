Der letzte Tag im Jahre 2021.

Festtagsgeschmause rundum, noch nicht ganz vorbei- sind die Kipferl in Freude hinuntergeschmatzt worden, und die zierlich verzierten lieblich gebackenen Kekserl im begriff weiter bis zur Leere verzerrt zu werden, sich der Bauche schon zu wölben beginnt,:,, Sich besinnt ,kaum ist Weihnachtszeit vorbei, eilt so schnell der Fasching herbei.

Ui, da gibts weiter leckeres, da gibts dann endlich Krapfen mit Marmelade gefüllt, eh schon wartend darauf , als häts vorher nichts gegeben sich zu laben und zu nehmen, so vieles in kürzester Zeit, ob man da mal nicht was bereut? Da muss man raus damit man zerstreut, in Bewegung sich haltend und seinen Stützkörper verwaltet, sich damit gutes TUT, an und fürsich wäre dies Klug, wenn dann doch Purzeln die Kilo im Flug.

Hiermit wünsche ich euch einen angenehmen Gang ins Neue Jahr 2022