Fest der Silberhelme - Oldtimerwochenende in Stoitzendorf

Am Samstag 02.07.2022 findet das 24. PUCH Motorradtreffen (mit Gästeklasse) ab 10°° Uhr am Sportplatz hinter dem FF Haus statt. Eine gemeinsame Ausfahrt findet um 13.30 Uhr statt. Anschließend werden Pokale an die größten Gruppen und Besitzer des ältesten Motorrades sowie ältesten Teilnehmer übergeben.

Ab 18:00 Uhr Dämmerschoppen der Musikkapelle Stoitzendorf.



Sonntag 03.07.2022 findet der 23. Traktorfrühschoppen statt. Treffpunkt ist von 9.30 - 10.15 Uhr in der Kellergasse. Um 10.30 Uhr findet der Umzug durch den Ort zum Festplatz hinter dem Feuerwehrhaus statt. Teilnahmeberechtigt sind Traktore bis Baujahr 1980. Zum Frühschoppen spielt die Musikkapelle des priv.unif. Bürgerkorps Eggenburg im Festzelt auf. Es gibt natürlich Pokale wie schon am Samstag bei den Motorradfreunden.

Auf Ihr Kommen freut sich die FF Stoitzendorf

mit Organisator Anton Zeder