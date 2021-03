Dalmatiner

Spätestens seit dem Disney-Klassiker „101 Dalmatiner“ ist der Dalmatiner mit den schwarzen Punkten eine der bekanntesten Hunderassen überhaupt.

Der Ursprung des Dalmatiners ist weitestgehend ungeklär.

Früher gab es verschiedene Hunderassen, die die spezifische weiße Färbung mit unregelmäßigen schwarzen Tüpfeln zeigten. Sogar auf über 4000 Jahre alten Bildern in ägyptischen Pharaonengräbern sind Jagdhunde abgebildet, die dem Dalmatiner ähneln. Diese Hunde müssen jedoch nicht zwingend direkte Vorfahren des Dalmatiners gewesen sein. Wie die Rasse ihren Namen erhielt ist ebenfalls unklar. Vermutlich ist er aber auf die gleichnamige Region in Kroatien zurückzuführen.

Gesichert ist die genaue Herkunft der Rasse erst seit Ende des Mittelalters. Vor allem beim englischen Adel waren die schönen Hunde zu der Zeit sehr begehrt. Sie wurden trainiert auch lange Strecken neben Kutschen her zu laufen und schön auszusehen. Ebenso waren sie auf die Rattenjagd in Ställen und Feuerwehrhäusern spezialisiert. Im 19.Jahrhundert bekamen die Dalmatiner in den USA eine neue Aufgabe. Sie fungierten als „lebende Sirenen“ für Feuerwehrkutschen indem sie vor dem Wagen herliefen und die Straße frei bellten. Die Rasse gilt deshalb noch heute als Maskottchen der amerikanischen Feuerwehr. Im Jahre 1890 wurde erstmals ein einheitlicher Standard aufgestellt und der Dalmatiner als Rasse vom FCI anerkannt.

Der Dalmatiner ist ein freundlicher und anhänglicher Hund, der voller Energie und Tatendrang steckt. Er ist ein kluger, anpassungsfähiger Hund, der viel Liebe braucht und auf Stress sehr sensibel reagiert. Wenn er genug Bewegung und Zuneigung bekommt, hat er das Zeug zum geliebten Familienhund. Die Rasse ist sehr aufmerksam und lernfreudig, braucht aber eine liebevolle Erziehung ohne jeglichen Zwang. Hin und wieder kann der Dalmatiner etwas stur sein und seinen eigenen Willen durchsetzen wollen. Einige Vertreter der Rasse zeigen zudem einen leichten Jagdtrieb, den ihr aber mit richtiger Erziehung leicht in den Griff bekommt. Fremden gegenüber verhält er sich neutral und beschützt seine Familie ohne jegliche Aggressivität. Wenn er von klein auf daran gewöhnt wird, verträgt sich der Dalmatiner auch super mit anderen Haustieren.

Aufgrund eines Gendefekts durch die weiße Grundfarbe, neigen einige Welpen zu erblich bedingter Taubheit.