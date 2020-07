Andi Paß - Celtic Warrior Dirtrun 2020

EGGENBURG. Andi Paß hat am vergangenen Wochenende beim „Celtic Warrior Dirtrun 2020 „ im Zillingtal teilgenommen. Weder die anstrengenden Hindernisse, noch Schlamm und Regen hielten ihn davon ab den 8-Stunden-Lauf zu absolvieren und acht Stunden Vollgas zu geben. Nach der anfänglichen Prolog Strecke mit einem 15 kg Sandsack am Rücken, wurde immer dieselbe 1,88 km Runde bewältigt. Es wurden nicht nur zahlreiche Kilometer gelaufen sondern auch etliche Hindernisse wie riesige Holzwände, Stahlgerüste und tiefe Gräben bezwungen. Die Laufstrecke durch den Zillingtaler-Bach, vor Schlamm und kaltem Wasser durfte man sich nicht fürchten. Andi Paß hat die Schlacht geschlagen und kam nach 14 Runden mit 600 Hindernissen, in der Zeit von 8:00:41,1 am 12.Platz ins Ziel.

http://www.celtic-warrior.at/

https://my.raceresult.com/133382/results?lang=de