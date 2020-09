Nachdem in den Jahren 2017 und 2018 jeweils ein Extremradrennen (Race Around Austria) mit Drosendorfer Beteiligung stattfand, wird diese Tradition heuer fortgesetzt! Michael Kaufmann war damals als Betreuer 2017 mit im Team bei der Umrundung Österreichs, ist dabei auf den Geschmack gekommen(damals noch als E-Biker) und geht heuer als Einzelfahrer beim Race Around Niederösterreich an den Start! Das Rennen findet am 18. September 2020, mit Start und Ziel in Weitra statt.600 Kilometer und rund 6000 Höhenmeter müssen in der Maximalzeit von 30 Stunden bewältigt werden.4 Begleitpersonen werden Michael Kaufmann dabei unterstützen, um seinen Traum zu verwirklichen. Dafür hat er in den letzten Monaten einige Tausend Kilometer im Sattel seines Rades verbracht und jede freie Minute für das Training aufgewendet. Der Start der Einzelfahrer erfolgt am 18. September ab 16 Uhr. Die Strecke führt von Weitra über Gmünd, Dobersberg, Karlstein, Raabs, Eibenstein, Zissersdorf, Geras und Retz. Beim FF- Haus in Zissersdorf ist ab ca. 18.30 eine kurze Pause geplant.

Informationen und Details zum Rennen gibt es auf www.ran-bike.at

Liveübertragung im Internet durch Sportland NÖ