BLAULICHTEVENT @ SIGMUNDSHERBERG

16.07.2017, 20:07 Uhr

Das nasse, kalte Wetter, an die 13 Grad, schreckte nicht davon zurück, an die 350 Leute wurden gezählt – also genauso gut besucht wie in den Vorjahren.Die vier DJ`s, darunter Chris DaNoir und LFK, aus dem Bezirk sorgten für Musik der Extraklasse.Rund 20 Mitglieder der Feuerwehr Sigmundsherberg sorgten für eine wirklich gut durchorganisierte Party, inklusive Security – die stehts zur Seite stand.Der Reinerlös dieses ultimativen Events dient zum Ankauf von Einsatzgeräten der Feuerwehr!