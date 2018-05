06.05.2018, 16:57 Uhr

Für Tiere scheint der Goldregen sehr unterschiedlich giftig zu sein. Während Pferde recht empfindlich reagieren, ist die Pflanze für Schafe und Ziegen hingegen ungefährlich. Bei Menschen, die viel Milch von diesen Ziegen trinken, können durchaus Vergiftungserscheinungen auftreten. In der Homöopathie wird eine Essenz aus dem Goldregen bei Depressionszuständen, bei krampfartigen Zuständen und zur Förderung der Gallenblasentätigkeit verwendet. Die Blätter des Goldregens wurden früher in manchen Gegenden auch als Tabakersatz benutzt. Aus den Blüten und jungen Blättern des Goldregens wurde ein Farbstoff gewonnen. Aus dem sehr harten Holz stellte man unter anderem Armbrustbogen her.

Der Goldregen ist ein 3 bis 10 m hoch wachsender Baum oder Strauch. Die graugrüne Rinde ist glatt, das Holz ist hell, im Alter bräunlich. Die Zweige der Pflanze sind überhängend. Die wechselständig angeordneten Blätter sind aus drei gestielten, elliptisch geformten, kurz zugespitzten Blättchen zusammengesetzt. Die Blütezeit des Goldregens erstreckt sich von April bis Juni. Die goldgelben Blüten haben einen glockenförmigen Kelch mit 5 ungleichen Zähnen.