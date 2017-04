heute ging ein Lebenstraum von mir in Erfüllung

28.04.2017, 19:38 Uhr

einmal einen Tiger zu streicheln

für mich ein großer Traum der unerreichbar scheint, wenn man nicht gerade nach Thailand reist.Der Tiger ist für mich ein faszinierendes Tier, die Ausstrahlung, die Anmut, sein ganzes Wesen beeindruckt mich total.Im Laufe der Jahre haben sich viele verschiedene Tiger Artikel wie Polster, Plüschtiere, Fotos und der gleichen angesammelt.

2013 war ich dann das erste Mal in Kernhof im weißen Zoo und durfte 2 Babytiger, 3 Jungtiere, die beiden ausgewachsenen weibchen Burani und Thalia und den Tigerpapa Samir bestaunen. Ein tolles Erlebnis und ein schöner Ausflug.Zu meinem 30. Geburtstag im Dezember des Vorjahres bekam ich von meinen Eltern eine

Patenschaft von Tiger Samir.

Ein ganz besonderes Geschenk, denn wenn es

Babys geben würde - dann dürfte ich sie streicheln!!!

Im März fand das Tierpatentreffen statt, sehr schön und nett gestaltet von der Familie Eder die mit Herzblut bei ihren Tieren ist. Bei dem

Treffen erfuhren wir das Thalia trächtig ist und bereits in der Wurfbox ist

Freudenschrei es gibt Babys juhuu!

Babys anzuschauen und auch zu streicheln!!

. Da freute ich mich schon und hoffte das alles gut geht.Diesen Donnerstag Vormittag scrollte ich durch Facebook und auf einmal erblickte ich einenmit einem Video! Ich schaute aufs Datum ob es wirklich was aktuelles ist und ja das war es! Einmeinem Traum wieder etwas näher gekommen.Kurz darauf wurden die Tigerpaten informiert das wir am Freitag kommen dürfen dieIch war total aufgeregt und freute mich riesig!Nun heute Freitag war es soweit, die Nacht nicht gut geschlafen vor Nervosität und Freude. So aufgeregt war ich schon lange nicht mehr. Gemeinsam mit einer Freundin machte ich mich auf den Weg in den weißen Zoo.Dort angekommen mussten wir noch etwas warten, die Anspannung stieg und ich wurde immer nervöser. Endlich um 11 Uhr ging es dann zu den Tigerbabys.Ich kann euch kaum beschreiben was das für ein Erlebnis war. Bei der Tür hineingekommen sah man schon von weiten die kleinen süßen Babytiger Falco, Toto, Mia und Mautzi die alle kerngesund und wohl auf sind.

Und dann war es soweit ich durfte sie angreifen! Mein Traum vor mir ich konnte es nicht glauben! Ein wunderschönes Gefühl und Erlebnis die kleinen zu streicheln. Ich bin sehr dankbar für dieses Erlebnis. Ich genoss jede Sekunde.

Mein TRAUM wurde WAHR!

Ein Tag den ich nie vergessen werde!