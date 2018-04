Holzschnitzkurs in ,,Gallien,,

22.04.2018, 12:24 Uhr

Mein Interesse war geweckt und ich werkte mit dieser Gruppe , aus zwei verschiedenen Adlern-zur Auswahl ,einen selbst, natürlich mit Unterstützung eines,, Profieschnitzers,,In der Anzahl von ,,12 Kunstwerker,, brachten einjeder für sich den Adler 1,5 Tage in fertig stellung.Die Kollegialität gefiel mir sehr gut, da mich jeder ,nicht bevorzugte als weiberl....

Es war spannend was wohl aus einem block Holz geschaffen werden kann....Und es wurde auch etwas daraus, wie man hier sieht.(Das bin ich),hier am Foto mit meinem fast fertigen Projekt eines Adlers.Es fehlte noch ,das Flemmen, das Abbürsten, und den Schnabel schleifen.....Spannend die Maschinen in der Hand zu halten, und eines ,es hat mir keiner gesagt ,,er kanns besser,,.Ja, ich habe Muskeln bekommen ....HiJa in Gallien ist was los, und zur Entspannung kann man dort relaxn beim Fischen!.....Natürlich steht mein ,,Meisterstück vor meiner Haustür, ich muß sagen, das ich doch meinerseits Stolz auf mein Machen bin.(klar doch das der Meister unterstützend fungierte, bei jedem)DANKE...