09.09.2018, 19:31 Uhr

5kg ZwetschkenSchale von einer Zitrone½ TL Zimtpulver1 Msp gemahlenen IngwerZubereitung:Zwetschken in einem großen Topf unter ständigen Rühren 2,5 Stunden einkochen.Fein gehackte Zitronenschale, Zimt, Ingwer dazugeben und weitere 3 Stunden unter häufigen Rühren einkochen, solange bis die alles vollständig eingedickt und blauschwarz in der der Farbe geworden ist.Noch heiß in saubere Gläser füllen.