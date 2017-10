40. Jubiläums-Hausmesse bei Expert Ziegelwanger

13.10.2017, 13:50 Uhr

Als besonderes Highlight der Hausmesse gab es am Kirchenplatz beim Brunnen vor dem Geschäft am Donnerstag und Freitag leckere Burger, zubereitet aus dem Foodtruck von Jimmy’s Kuchl. Am Samstag verwöhnten die Foodfighters mit leckerem Kürbisgulasch und Wraps aus gesunder Küche. Das tolle Ambiente am Brunnen wurde abgerundet durch eine fünf Meter hohe Smartflower – ein Statement für den Einsatz für erneuerbare Energien.