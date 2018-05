„CQ ÖSTERREICH, CQ ÖSTERREICH“ wurde am 1.Mai 2018 österreichweit in den Äther gesendet.

01.05.2018, 11:27 Uhr

In Katastrophenfällen, wie etwa einem Blackout – dem Totalausfall des Stromnetzes - kann die öffentliche Stromversorgung nicht gewährleistet werden. Daher wird das Hauptaugenmerk der Katastrophenfunkübung auf den Notstromversorgten Betrieb aller Geräte gelegt. Es werden meist Photovoltaikanlagen und Notstromgeneratoren eingesetzt. Sogar eine Autobatterie kann bereits die nötige Energie liefern.Im Amateurfunk hat der Notfunk eine hohe Priorität. In Not- und Krisenfällen kann eine flächendeckende Versorgung von Sprech- und Datenfunk österreich- und Weltweit gewährleistet werden. Bilder und Daten können unabhängig vom Internet übertragen werden. Im Falle eines Blackouts, dem Totalausfalls aller herkömmlichen Telekommunikationsverbindungen, können Funkamateure Hilfsorganisationen und Behörden anfordern und unterstützen. Unter Beweis gestellt wurde das bereits mehrere Male wie bei der Sturmflut in Hamburg 1962, beim Lawinenunglück 1999 in Galtür, beim Hurrikan Katrina 2005 oder beim Erdbeben und Tsunami 2011 in Japan.Ein vermeintliches Hobby kann schnell zum lebensrettenden Medium werden. Die kontinuierliche Übung hilft dabei das Equipment der Funkamateure ständig zu verbessern.