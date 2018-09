Der USV Geras ist unser Wödmasta 2026

07.09.2018, 07:00 Uhr

Von Horn über Eggenburg, St. Bernhard-Frauenhofen, Gars am Kamp bis hin zu Geras

In den Horner Fußballclubs steckt viel Potential. Beim Bezirksblätter-Voting hat es die U7 der Spielergemeinschaft Geras, Drosendorf, Langau, Weitersfeld und Japons-Irnfritz an die Spitze geschafft. Damit haben sich die Geraser den Titel „Wödmasta 2026“ gesichert und dürfen sich über brandneue Fußbälle fürs Training freuen. „Bälle kann man nie genug haben! Bei 30 Kindern ist doch ein gewisser Verschleiß da“, lachtFür das allsommerliche Trainingslager am Sportplatz Geras kommen die Bälle gerade recht, denn durch die anliegenden Wälder und Wiesen verschwindet so mancher Ball spurlos. Und wie heißt es so schön: Dabei sein ist alles! Darum willden Gewinn aufteilen und auch den anderen teilnehmenden Wödmasta-Vereinen je einen neuen Ball zukommen lassen.