Matthias Laurenz Gräff, Benefizausstellung zugunsten Polyneuropathie

"Benefizveranstaltung zugunsten Polyneuropathie"

Wann und Wo?

mit Gemälden von Mag. art. Matthias Laurenz GräffMo, 8. bis Mi, 10. Mai 2017Eröffnung / Vernissage am Montag, den 8. Mai um 19 UhrAusstellung, 9. Mai von 9 bis 18 Uhr sowie 10. Mai von 9 bis 16 UhrFinissage am Mittwoch, den 10. Mai um 16 UhrWUK (Werkstätten- und Kulturhaus)Währinger Straße 591090 Wien

Programm

Ziele

.) Begrüßung und Einleitendes durch Jörg Leiter, Präsident ÖsterreichischeSelbsthilfe Polyneuropathie.) Vorstellung des Akademischen Malers Mag. art. Matthias Laurenz Gräff.) Referat von Primar Univ.- Doz. Dr. Udo Zifko: Polyneuropathie aus der Sicht der Medizin.) Referat von LAbg. a. D. Mag. Franz Karl: Vorstellung des Vereines "Österreichische Selbsthilfe Polyneuropathie".) Grußworte von NR Ing. Mag. Werner Groiß, Nationalrat für das Waldviertel.) Eröffnung durch DDR. Bernhard Görg, Vizebürgermeister und Landeshauptmannstellvertreter von Wien a. D.Sehr geehrte Damen und Herren,im Namen des Vereines Österreichische Selbsthilfe Polyneuropathie möchte ich Sie recht herzlich zu unserer Benefizausstellung, welche der Verein in dankenswerter Synergie mit dem Akademischen Maler Mag. art. Matthias Laurenz Gräff einzuladen.Der Verein Österreichische Selbsthilfe Polyneuropathie hat es sich zum Ziel gesetzt die Interessen der Betroffenen und deren Angehörigen zu vertreten und zu unterstützen. Ein wesentliches Bestreben ist es jedoch in die Medikamenten-und Therapieforschung zu investieren, um den derzeit eine Million unheilbar erkrankten Personen österreichweit Hoffnung zu schenken.Daher laden wir Sie ein uns menschlich, solidarisch und aufrichtig in diesem wichtigen Vorhaben zu unterstützen indem Sie eines der 60 ausgestellten Ölgemälde käuflich erwerben. Der Reinerlös der Benefizausstellung ergeht an die Medikamenten- und Therapieforschung sowie zur Unterstützung der Betroffenen.Investieren Sie in Kunst und helfen Sie dabei chronisch leidenden MenschenWir hoffen sehr Sie bei unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Bitte leisten auch Sie nach Ihren finanziellen Möglichkeiten Ihren Beitrag für Ihre Mitmenschen.Mit einem freundlichen GrußMag. art. Matthias Laurenz Gräff(Gars am Kamp)