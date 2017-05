160 Jugendliche bei Firmlingsevent „Nacht des Feuers“ im Stift Altenburg

03.05.2017, 17:49 Uhr

- Pfarre Altenburg und Strögen-Frauenhofen- Pfarre Eggenburg: Pfarrverantwortliche: Pastoralassistentin Bernadette Gundinger und Pater Sepp Schachinger- Pfarre Horn und Mödring- Maria Dreieichen- Pfarre Weitersfeld- Pfarre Röhrenbach und St. Marein160 FirmkandidatInnen – vorwiegend aus den Dekanaten des nördlichen Waldviertels – nahmen mit insgesamt 30 Begleitpersonen am 28. April am Firmlingsevent „Nacht des Feuers“ im Stift Altenburg teil. Organisiert wurde die Veranstaltung in Altenburg vom Jugendhaus K-Haus Eggenburg in Kooperation mit dem Stift Altenburg und der Katholischen Jugend der Diözese St. Pölten. „Hausherr“ Abt Thomas Renner begrüßte die Firmlinge im Stiftshof und gab Impulse. Im abwechslungsreichen, inhaltlichen und kreativen Workshop-Angebot stand das biblische Pfingstereignis im Mittelpunkt. Viele Begegnungen, eine Liturgische Feier, eine Feuerstelle vor der Stiftskirche, Spaß und Spiel und auch ein Trommelworkshop rundeten das Programm ab. Die Stimmung war toll: „Junge, bunte, fröhliche Kirche“, so fassten viele die Veranstaltung zusammen. Mit den inhaltlichen und kreativen Angeboten sowie der gemeinsamen Abschlussfeier der FirmkandidatInnen wurde die pfarrliche Firmvorbereitung ergänzt.„Die Flamme gilt als Symbol des Heiligen Geistes, um dessen Kraft bei der Firmung besonders gebeten wird. Der Funke Gottes ist in uns allen. Er ist uns geschenkt und bei den vielen jungen Menschen hier in Altenburg spürbar,“ so Ilse Kappelmüller, Referentin für Firmpastoral in der Diözese St. Pölten.Die FirmpatInnen dürfen sich übrigens schon auf großartige, selbstgestaltete Geschenke freuen: etwa Holzkreuze, bunt verzierte Kerzen oder Teelicht-Gläser. In der halbstündigen Pause wurden 300 Wurst-, Käse- und Buttersemmeln verteilt.Die „Nacht des Feuers“ der Katholischen Jugend lockte kürzlich auch Hunderte FirmkandidatInnen in die Stifte Göttweig und Seitenstetten, insgesamt besuchten über 1100 TeilnehmerInnen das Firmlingsevent.