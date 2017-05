2. Betreutes Reisen

10.05.2017, 20:38 Uhr

Auf all unseren Tagesausflügen werden die teilnehmenden Personen von unserem engagierten Rotkreuz-Betreuungsteam begleitet und können bewusst einmal Auszeit vom Alltag nehmen, Kraft tanken und neue Kontakte schließen.Unser Reiseangebot ist speziell auf die Anforderungen der teilnehmenden Personen ausgerichtet und stellt die individuellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt.Wir organisieren den gesamten Tagesausflug inkl. Bustransfer, Verpflegung sowie die Sehenswürdigkeiten vor Ort. In Vorbereitung auf den Tagesausflug werden die örtlichen Gegebenheiten der Unternehmen (Gasthäuser, Museen, Betriebe) durch qualifizierte GSD-MitarbeiterInnen im Vorhinein anhand wichtiger Kriterien erhoben und bewertet, wie zum Beispiel der Barrierefreiheit, Rastmöglichkeiten und Rangiermöglichkeiten für Rollstühle.Die gute organisatorische Vorbereitung und die professionelle Unterstützung des Rotkreuz-Betreuungsteams während des Ausflugs vermitteln den teilnehmenden SeniorenIinnen das beruhigende Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und die Gewissheit, in keiner Situation allein gelassen zu werden.Teilnehmende Personen, die zur Gänze eines Rollstuhls bedürfen, sind herzlich willkommen und werden nach Erfordernis durch eine/n MitarbeiterIn eigens betreut.Nächste Betreute Reise (Teamleiter DGKP Joachim Kahl) am 24.05.2017 Stift Seitenstetten & Naturkosmetik StyxInformationen und Anmeldung unter 0664/62 14 219