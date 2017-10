32.000 €-Spende für Altenburger Sängerknaben!

01.10.2017, 09:09 Uhr

Die 15. Ausgabe des Altenburger Golf Charity Turnier fand bei traumhaften Golfwetter im Diamond Club Ottenstein statt.Rund 85 Spieler gingen in Begleitung der Altenburger Sängerknaben auf die Runde und erspielten tolle Scores. Den Bruttosieg holten wie auch schon im Vorjahr bei den Damen Barbara Wiesinger-Arthold und bei den Herren Rudolf Köstler.

Ein großer Dank gilt auch wieder den großzügigen Sponsoren wie der Raiffeisen, NÖ Wohnbaugruppe, Fleischwaren Berger, Sonnentor und vielen weiteren Unternehmern. Mit dessen Hilfe wurde die bemerkenswerte Spendensumme in Höhe von € 32.000.- erzielt.Zusätzliche Spendeneinnahmen wurde mit der Versteigerung eines Bildes vom Künstler Dominic Chan und eines Möbelstückes der Möbelwerkstätten Wittmann erlangt.Der Knabenchor bedankte sich beider Abendveranstaltung mit der musikalischen Umrahmung die im Restaurant Hettegger stattfand.Die Sieger wurden von Obmann Johannes Coreth, Abt Mag. Thomas Renner und Clubmanagerin Petra Maglock geehrte und konnten sich über wertvolle Preise freuen.Der Chor der Altenburger Sängerknaben bestehend aus rund 40 Burschen im Alter von 9 bis 19 Jahren – wurde im Jahre 1961 von den Benediktinern des Stiftes Altenburg bei Horn zur Pflege der klösterlichen Kirchenmusik neu gegründet und feiert heuer bereits sein 57jähriges Bestehen.Die Gewinner:Brutto DamenBarbara WIESINGER-ARTHOLD Diamond Club Ottenstein 22 PunkteBrutto HerrenRudolf KÖSTLER Diamond Club Ottenstein 28 PunkteNetto A (0 – 19,4)1. Gerhard SCHREIBER Diamond Country Club 39 Punkte2. Ernst EBERHARD GC 2000 38 Punkte3. Michael HOLZER GC Laab im Walde 37 PunkteNetto B (-19,5 – -27,4)1. Josef RAMETSTEINER Diamond Club Ottenstein 41 Punkte2. Christina VOITH Diamond Club Ottenstein 39 Punkte3. Petra VOGLER GC Herrensee 38 PunkteNetto C (-27,5 – -54)1. Irene MANTLER Diamond Club Ottenstein 49 Punkte2. Georg DAMBERGER GC Haugschlag 41 Punkte3. Edwin KLEIBER Diamond Club Ottenstein 41 PunkteNearest to the Pin: Christa RAMETSTEINER, 2,47 mLongest Drive Damen: Andrea TOPITZ-KRONISTERLongest Drive Herren: Gerhard GRAFL