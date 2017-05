05.05.2017, 21:18 Uhr

.. Samstag, den 20. Mai 2017 Sonntag, den 21. Mai 2017

Der Wanderverein Maria Dreieichen-Mold veranstaltet heuer zum 40. Mal am Sa, 20. Mai, und am So, 21. Mai 2017 den jährlichen IVV-FIT-Wandertag.Für das leibliche Wohl wird an beiden Labstellen bestens gesorgt. Bei Start/Ziel im Feuerwehrhaus gibt es natürlich an beiden Tagen einen Mittagstisch und auch selbstgemachte Mehlspeisen.EHRENSCHUTZ Vbgm. Irene MantlerSTRECKENLÄNGE ca. 6 kmca. 10 kmSTART UND ZIEL Feuerwehrhaus Mold