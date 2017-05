48. Horner Festtage vom 24.05.-28.05.2017 am Festgelände Horn

13.05.2017, 11:27 Uhr

LAbg. Bgm. Jürgen Maier: „Die Horner Festtage sind ein Fest für die ganze Familie, ein Fest für Jung und Alt, ein Fest, auf das die ganze Region zu recht stolz ist!“RegR Martin Seidl, Obmann des Horner Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereins, der das Fest veranstaltet: „Dass dieses Volksfest in seiner Art und Weise eines der größten des ganzen Landes ist, hat mehrere Gründe: die einzigartige Stimmung an allen Veranstaltungstagen, das ausgezeichnete Angebot an Speisen und Getränken, das bunte Rahmenprogramm, die Einbindung lokaler Initiativen, Vereine und Betriebe, sowie die kontinuierlich hohe Qualität unseres Angebotes gepaart mit neuen Ideen, sind der Schlüssel zum Erfolg dieses Festes!“Auch heuer werden die Horner Festtage wieder vollgepackt mit unterhaltenden Programm- Highlights sein: TOP-Live Acts, wie die Powerkryner beim Opening am 24.05., dem Kindernachmittag am 27.05., Frühschoppen mit Blasmusikkapellen aus der ganzen Region und der Traktor-Sternfahrt am 28.05.. - und dies alles bei freiem Eintritt (Sehen Sie das komplette Programm auf: www.hornerfesttage.at ).!

Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr wird die Präsentation der Original-Horner Festtage-Tracht sein, exklusiv für die Horner Festtage entworfen, und im Lagerhaus Horn käuflich zu erwerben! Besuchen Sie die Modenschau am Donnerstag, 25.05. um 17:00 Uhr im Festzelt!