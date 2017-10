6.Generalversammlung der LJ Altenburg – kleine Veränderungen im Vorstand & neue Mitglieder!

10.10.2017, 22:04 Uhr

Neuwahl des Vorstands

Rückblickend auf ein sehr erfolgreiches Landjugendjahr 2016/2017, gab es wieder über einige tolle Erlebnisse & gemeinsame abgeschlossene Arbeiten zu berichten. So wurden im Bereich des Jugendhauses wieder zahlreiche Umbau & Verschönerungsarbeiten durchgeführt.Der Vorstand der LJ Altenburg möchte sich in diesem Sinne bei allen Bürgerinnen und Bürgern, den Vereinen sowie der Gemeinde, für die großartige Unterstützung im LJ Jahr 2016/2017 bedanken.Wie bereits in den vergangenen Jahren, wurde den Mitgliedern der LJ Altenburg auch heuer wieder einige tolle Veranstaltungen & Aktivitäten (wie die Punschstände, der Weihnachtskindernachmittag, die Müllsammelaktion, das Nordring Clubbing, das Hoffest) angeboten.Auch der Innenausbau im Jungendhaus wurde im vergangenen LJ Jahr wieder vorangetrieben. Der neue Veranstaltungsraum wurde fertig gestellt und steht in Zukunft für alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Altenburg, sowie diversen Vereinen zur Verfügung.Des Weiteren wurde der langjährige 2. Leiter David Grömansberger auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand verabschiedet. Der Leiter Dominik Trappl bedankte sich aufs herzlichste für langjährige und gute Zusammenarbeit. David Grömansberger wurde bereits beim Hoffest öffentlich verabschiedet. Ihm wurde ein Geschenkskorb sowie ein Gruppenfoto samt allen Unterschriften überreicht.Ein weiterer Punkt der 6. Generalversammlung war, die jedes Jahr erneuert stattfindende Neuwahl des Vorstandes. Auch heuer gab es kleine Änderungen innerhalb des Vorstands. Das Ergebnis fiel folgendermaßen aus: Leiter – Dominik Trappl, Stv. Leiter Patrick Baumgartner, 2.Leiter – Stefan Urbitsch (zuvor David Grömansberger), 2. Leiter Stv. – Nicole Grömansberger, Kassier – Michael Winker, unterstützender Kassier – Hannes Reichenvater, Schriftführer – Stefan Denninger, Organisationsreferent – Fabian Ederer, Homepage & Medien - Christoph TrapplAlle neugewählten Mitglieder des Vorstandes nahmen ihre Aufgabe dankend entgegen und hoffen auf ein neues erfolgreiches Landjugendjahr 2017 / 2018.Erfreulicherweise konnten fürs kommende Jahr wieder einige neue Mitglieder in die LJ Altenburg aufgenommen werden. Neu begrüßt werden durften Jan Greiml, Gerhard Lochner, Melanie Ederer, Lisa Genner, Kevin Weber, Bernhard Angelmayr, Dominik Erlinger, Lara Gerersdorfer, Julia Reichenvater, Madelene Reichenvater.Bevor man den Abend gemütlich ausklingen ließ, fanden die Ansprachen der Ehrengäste statt.

Bezirksleiterin Daniela Koller bedankte sich für das tolle Engagement bei den diversen Bezirksveranstaltungen und für die Unterstützungen der LJ Altenburg. Von ihr erwähnt wurden auch, die folgenden LJ Veranstaltungen im Bezirk Horn, die am 04. November stattfindende Jollynoxparty, die Bezirksgeneralversammlung am 12. November 2017, sowie die Frühlingswiesn im Frühjahr 2018.Bezirksleiter Stv. Herr Manuel Siegl bedankte sich ebenfalls stellvertretend für Norbert Allram und bat weiterhin um tatkräftige Unterstützung von der LJ Altenburg bei den weiteren Veranstaltungen im Bezirk.Stellvertretend für die Gemeinde fand Gemeinderätin Frau Sabine Gererstorfer sehr lobende Worte für die Landjugend Altenburg. Es sind alle stolz eine so gut organisierte LJ in der Gemeinde Altenburg zu haben. Sie hofft auf ein weiteres Jahr guter Zusammenarbeit zwischen Jugend und Gemeinde. Abschließend bedankte sie sich für die tolle Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Bürgern im LJ Jahr 2016 / 2017 und wünscht allen alles Gute für das neue LJ Jahr.Abschließend fand Bgm. LAbg. Jürgen Maier ebenfalls sehr lobende Worte für die Landjugend Altenburg, die vorbildliche Leitung und die gesamten Veranstaltungen die die LJ Altenburg innerhalb der Gemeinde und des Bezirks organisiert und unterstützt. Ihm war wichtig an der Generalversammlung teilzunehmen. Er freut sich über das tolle Gesprächsklima innerhalb der Landjugend in Altenburg sowie generell in den Jugenden. Es steckt sehr viel Kraft in den jungen Bürgern. Weiteres erwähnte er dass die Landjugend Altenburg dankt der vielen fleißigen Mitglieder und der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit der Gemeinde eines der modernsten und auch schönsten Jugendhäuser hat und darauf sehr stolz sein kann.