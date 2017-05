Altenburger Maibaum um 15 Meter kürzer als geplant - Übeltäter haben wieder zugeschlagen!

01.05.2017, 20:22 Uhr

Bewacht wurde er nicht - und prompt wurde heuer erneut zugeschlagen."Das 3. Jahr schon", sagt der Leiter der Landjugend Altenburg, Dominik Trappl. Bereits zum dritten Mal in Folge haben Unbekannte den Baum in der Nacht vor dem Aufstellen einfach gekürzt.Trappl nimmt das gelassen. "Haben wir halt weniger Arbeit beim Aufstellen," lacht er. Im Vorjahr wurde der Baum sogar 2 Mal gekürzt - ein Mal unten eingeschnitten und dann der Wipfel abgeschnitten. "Den haben wir dann daneben aufgestellt", sagt er ruhig.Eine Vermutung, wer die Übeltäter sein könnten, hat er schon: "Vermutlich jemand aus den Nachbargemeinden."Er sagt nur trocken: "Weil er so klein ist, haben wir ihm eine extra große Fahne verpasst."