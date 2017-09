An mein Herz – mit Edda Andrea Graf-Dafert und Robert Holl

26.09.2017, 12:00 Uhr

Robert Holl gestaltet Eggenburger Schubertiade

In Eggenburg – der mittelalterlichen Stadt am Eingang des Waldviertels – steht eine hochkarätige, herbstliche Schubertiade bevor. An mein Herz: unter diesem programmatischen Titel ist Robert Holl zu hören und zu erleben, der kraftvolle Lied-Interpret und international gefeierte Opernsänger. Holl wird am Flügel von der kongenialen Edda Graf-Dafert begleitet.Das Konzert bezieht Populäres und Seltenes von Franz Schubert ein – so auch das längste, fast 20-minütige Lied Schuberts, „Einsamkeit“, das selbst einer Opernszene gleicht. Der Jahrhundertwende-Theatersaal des Lindenhofes bildet das Ambiente dieser außerordentlichen Schubertiade in Eggenburg.

An mein Herz – mit Robert Holl und Edda Andrea Graf-DafertEGGENBURGER SCHUBERTIADESonntag, 8. Oktober 2017 – 15 UhrLindenhofsaal EggenburgKarten und Information:Tel. +43 2984 3400 (Tourismus-Info Eggenburg)www.orgelwort.atDie Eggenburger Schubertiade findet statt im Rahmen des EGGENBURGER ORGELWORTS, das regelmäßig bekannte Musiker- und Theaterpersönlichkeiten ins Waldviertel einlädt.