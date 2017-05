Arbeiten für Fahrbahnerneuerung der Landesstraße B 2 im Bereich Eggenburg Ost beginnen in Kürze.

06.05.2017, 12:36 Uhr

Landesrat Dipl.-Ing. Ludwig Schleritzko nahm den Baubeginn für die Fahrbahnerneuerung der Landesstraße B 2 in Eggenburg vor.

Auf Grund des Alters der Straßenkonstruktion und den vorhandenen Fahrbahnschäden (Spurrinnen, Netzrisse, Ausbrüche, Ausmagerungen…) entspricht die Fahrbahn der Landesstraße B 2 östlich des Kreisverkehres beim Stadttor (B 2 / B 35) auf eine Länge von1,4 km nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen.Aus diesem Grund hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, diesen Abschnitt zu sanieren.

Ausführung:

Verkehrsbehinderungen:

Auf einer Sanierungsfläche von rund 9.450 m² der Landesstraße B 2 wird die schadhafte Fahrbahn abgefräst und eine 12 cm starke bituminöse Tragschichte sowie eine Dünnschichtdecke wieder eingebaut. Die bestehende Fahrbahnbreite von 6,50 m wird beibehalten.Abschließend wird das Bankett dem Neubestand der Landesstraße B 2 wieder angepasst und die Bodenmarkierung aufgebracht.Die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung werden u.a. von der Firma Hengl Bau GmbH aus Limberg und der Straßenmeisterei Eggenburg und von in eine Bauzeit von rund 2 Wochen durchgeführt.Die Gesamtbaukosten für die Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund € 435.000,00 welche vom Land NÖ getragen werden.Für eine rasche und effiziente Durchführung der Bauarbeiten ist von Montag, 15. Mai 2017 bis spätestens Freitag, 26. Mai 2017 eine Totalsperre der Landesstraße B 2 zwischen der Kreuzung B 2 / L 50 in Stoitzendorf und dem Kreisverkehr B 2 / B 35 in Eggenburg erforderlich.Der Verkehr wird über die Landesstraße L 50 bis zur Kreuzung mit der L 42 und weiter über die L 42 bis Eggenburg umgeleitet. Die Gegenrichtung wird über die gleiche Route umgeleitet.