Back to the Roots - Motorsportdynastie Wurz kehrt aktiv ins Waldviertel zurück

19.09.2018, 16:04 Uhr

Mehr als 100 Starter kämpfen um fünf offene Titel, dazu tschechisches Championat und heimische Autocross-MeisterschaftDie Motorsport-Family Wurz hat fast alles gemeinsam. Sie ist mit Ausnahme von Rookie Felix im Waldviertel in Waidhofen/ Thaya geboren, lebte in Heidenreichstein und Eggern, ist aber jetzt seit vielen Jahren in anderen Regionen sesshaft. So hat sich der dreifache Rallycross-Europameister Franz Wurz das Burgenland als Wohnsitz ausgesucht, Sohn Alexander Wurz Ex-Formel 1 Star u. Le Mans Sieger, mit seiner Frau Julia und den drei Söhnen Felix, Charlie, Oscar in Monte Carlo. Bruder Christoph lebt in Wien.Am kommenden Sonntag aber wird ein Teil dieser prominenten Motorsport-Familie ins Waldviertel nach Fuglau zurückkehren und beim Rallycross-Saisonfinale in der MJP Racing Arena teilnehmen. Franz Wurz wird mit Spannung seine Söhne Alexander (MJP Racing) auf Ford Fiesta bei den Supercars, Christoph (JWRacing) auf VW Polo und Enkel Felix (JWRacing) ebenso auf VW Polo, in der Klasse National 1600 beobachten und vielleicht so manchen Tipp geben.